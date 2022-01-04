09:15
С 5 января изменится схема движения на съездах с 14-го километра МКАД. Об этом рассказал главный специалист дежурной смены ЦОДД Ильгиз Хасянов.
"Движение будет ограничено с улицы Верхние поля по направление в центр на внутреннюю сторону МКАД, с внутренней стороны МКАД на улицу Верхние Поля по направление в область, с улицы Верхние Поля по направлению в область на внешнюю сторону МКАД и с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля по направлению в центр", – указал специалист.
На период ограничения будет проходить 14 маршрутов городского транспорта, которые ежедневно перевозят более 27 тысяч пассажиров. Движение во время проведения работ будет затруднено. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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