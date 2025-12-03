Форма поиска по сайту

03 декабря, 21:30

Транспорт

РЖД запустили "Буревестник" между Москвой и Нижним Новгородом

Доступ к записям с городских камер видеонаблюдения может появиться у россиян

Новости Московского транспорта

Движение затруднено на Щелковском шоссе при подъезде к МКАД

Новости градостроительного комплекса Москвы

Певец Сергей Жуков из-за ограничений на дорогах Москвы пересел на метро

Жители нового ЖК в Видном потребовали решить проблему с парковкой

Тоннели новых станций метро в Москве проложили под реками

Свыше 2,5 км тоннелей столичного метро появилось под водой с 2011 года

Эксперты рассказали, что делать жильцам ЖК в Видном из-за нехватки парковочных мест

РЖД вновь запустили "Буревестник" между Москвой и Нижним Новгородом. Первый двухэтажный скоростной поезд отправился с Ярославского вокзала после 11-летнего перерыва.

В каждом составе 10 двухэтажных вагонов: СВ, купе, обычных сидячих и класса бизнес. Также есть вагон-бистро, а в улучшенных составах предусмотрено отдельное купе со спальным местом и монитором. В некоторых сидячих вагонах можно ездить с животными.

Как выглядят новые составы и в чем уникальность поезда – в эфире телеканала Москва 24.

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

