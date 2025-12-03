РЖД запустили "Буревестник" между Москвой и Нижним Новгородом

РЖД вновь запустили "Буревестник" между Москвой и Нижним Новгородом. Первый двухэтажный скоростной поезд отправился с Ярославского вокзала после 11-летнего перерыва.

В каждом составе 10 двухэтажных вагонов: СВ, купе, обычных сидячих и класса бизнес. Также есть вагон-бистро, а в улучшенных составах предусмотрено отдельное купе со спальным местом и монитором. В некоторых сидячих вагонах можно ездить с животными.

Как выглядят новые составы и в чем уникальность поезда – в эфире телеканала Москва 24.