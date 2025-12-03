Жители нового ЖК в Видном потребовали решить проблему с парковкой

Жители нового ЖК в подмосковном Видном потребовали решить проблему с парковкой. Из-за нехватки мест автомобили ставят на тротуарах и проезжей части, полностью перекрывая подъезды. В результате к домам не могут подъехать ни скорая помощь, ни пожарные.

По словам автоюриста Дмитрия Золотова, в таких случаях нужно обращаться в ГИБДД или к участковому для фиксации нарушений, а также договариваться с управляющей компанией о расширении проезжей части.

В свою очередь, заслуженный строитель РФ Азарий Лапидус отметил, что при недостатке парковок по проекту ответственность может нести застройщик, а прокуратура вправе инициировать проверку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.