Жители нового ЖК в подмосковном Видном остались без парковочных мест. Дома сдали, люди заехали в новые квартиры, однако машиномест хватило не всем.

В итоге автомобили оставляют на проезжей части, тротуарах и газонах. На днях из-за такой беспорядочной парковки к дому не смогла проехать машина скорой медицинской помощи.

