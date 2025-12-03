03 декабря, 11:15Транспорт
Жители нового ЖК в подмосковном Видном остались без парковочных мест
Жители нового ЖК в подмосковном Видном остались без парковочных мест. Дома сдали, люди заехали в новые квартиры, однако машиномест хватило не всем.
В итоге автомобили оставляют на проезжей части, тротуарах и газонах. На днях из-за такой беспорядочной парковки к дому не смогла проехать машина скорой медицинской помощи.
