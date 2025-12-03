В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 3 декабря

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ленинградском, Ярославском и Варшавском шоссе в сторону центра, а также на ТТК в районе Савеловской эстакады в оба направления, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

В течение дня локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на Волгоградском проспекте и в центральной части города в пределах Садового кольца.

Вечером движение может осложниться на радиальных трассах по направлению в область. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.