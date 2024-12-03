Интенсивность на столичных дорогах составила 5 баллов утром 3 декабря, по данным ЦОДД. Сейчас наиболее плотное движение наблюдается на Ленинградском, Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов в сторону центра.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на ТТК перед Бережковским мостом, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

При этом в вечерний разъезд прогнозируются затруднения на радиальных трассах по направлению в область. Осложнить движение могут дорожные работы на МКАД в районе Химкинского моста, а также аварии на магистралях при выезде из города. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

