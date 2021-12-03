В Минтрансе предложили проверять QR-коды только при регистрации на рейс

Минтранс решил не проверять QR-коды у пассажиров при продаже авиабилетов. Теперь их собираются спрашивать только при регистрации на рейс.

Как и кто это будет делать технически? Не станет ли больше очередей? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.