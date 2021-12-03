Загруженность столичных дорог оценивается в 5 баллов

На столичных дорогах начали собираться традиционные пятничные заторы. Сейчас трафик оценивается в 5 баллов.

Ожидается, что они достигнут показателя в 9 баллов из-за возможного ухудшения погоды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.