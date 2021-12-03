Грузовикам свыше 3,5 тонны понадобится пропуск для въезда в Москву

С 1 января грузовикам свыше 3,5 тонны будет нужен пропуск для проезда в Москву как днем, так и ночью. Новые правила начали действовать еще в июле.

Однако они касались только дневных часов, а кроме того, не было необходимости предоставлять информацию о передвижении в региональную навигационно-информационную систему (РНИС). С 1 января это будет необходимо сделать, чтобы получить пропуск.

Сейчас в системе РНИС уже более 130 тысяч водителей. Для тех, кто еще не зарегистрировался, сделали видеоинструкцию, ее можно найти на портале transport.mos.ru.

После регистрации система будет отслеживать, движутся ли грузовики по маршруту из пропуска, а также собирать аналитические данные: например, скорость и экокласс машины. Это помогает делать дороги безопаснее и чище. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.