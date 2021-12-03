В Минтрансе предложили проверять QR-коды только при регистрации на рейс

Минтранс предложил не проверять QR-коды при продаже авиабилетов, а спрашивать их только перед регистрацией на рейс. Об этом сообщают "Ведомости".

При покупке билета людям напомнят, что надо получить сертификат. Договор с пассажиром могут расторгнуть и за 30 дней вернуть деньги за билет, если сертификат за это время так и не появится на Госуслугах. Запрашивать данные о QR-коде будет провайдер системы бронирования. Это предложение министерства обсудят на встрече с депутатами во вторник. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.