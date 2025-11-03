Новости Москвы: столичный наземный транспорт полностью готов к зиме

График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

03 ноября, 21:30

Столичный наземный транспорт полностью готов к зиме, сообщили в Дептрансе. По информации пресс-службы, подготовку к зимнему сезону прошли автобусы, электробусы, трамваи, а также электросуда.

Также около 200 старых домов расселили в 12 районах на востоке столицы. Больше всего их оказалось в Измайлове, Перове и Косино-Ухтомском. В новые квартиры с улучшенной отделкой переехали более 36 тысяч жителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

