03 ноября, 18:15

Транспорт

Новости Москвы: в городе завершилась подготовка наземного городского транспорта

Новости Москвы: в городе завершилась подготовка наземного городского транспорта

Столичный наземный транспорт полностью готов к зиме. Речь идет о трамваях, автобусах и электробусах, а также электросудах. Также к зимнему сезону прошли подготовку более 1 тысячи автобусов коммерческих перевозчиков. Специалисты проверили защиту от коррозии, фильтры и системы отопления.

Кроме того, около 200 старых домов расселили в 12 районах на востоке столицы. Больше всего их оказалось в Измайлове, Перове и Косино-Ухтомском. В новые квартиры с улучшенной отделкой переехали более 36 тысяч горожан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

