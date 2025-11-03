03 ноября, 18:15Транспорт
Эксперты призвали россиян сменить летнюю резину на зимнюю
Автомобилистам уже пора задуматься о смене резины, призывают эксперты. Они отмечают, что при ДТП шины не по сезону могут признать отягчающим обстоятельством.
Это напрямую влияет на управляемость автомобиля и длину тормозного пути. Согласно техническому регламенту Таможенного союза, владельцы легковых машин и легких грузовиков обязаны использовать зимнюю резину с 1 декабря по конец февраля.
