Новости регионов: автопробег провели на Чукотке в преддверии Дня народного единства

На Чукотке в преддверии Дня народного единства провели автопробег. 50 машин с флагами России, Чукотки, 80-летия Победы сделали символический круг по городу. Участие в акции приняли даже пожарные машины.

У якутских рыбаков начался сезон подледной ловли – мунха. У местных жителей это один из самых больших общинных праздников. Самые удачливые хвалятся карасями небывалого размера – они не помещаются на лопате. Улов измеряется не весом, а объемом. Например, за один день можно добыть 50 мешков карася. Такие запасы будут кормить семьи всю зиму, а хранится просто на улице, где уже установились сильные морозы.

