Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В Москве впервые появилась система видеоаналитики ЦОДД, которая на 20% быстрее позволяет трамваям проезжать перекрестки. Система распознает трамвай на дороге и предоставляет ему приоритет для проезда. Сейчас светофоры с видеоаналитикой работают на маршруте № 90, по которому ходят первые в России автономные трамваи.

"По решению Сергея Собянина все деньги от оплаты уличных парковок передают префектурам для улучшения дворовых территорий. Ежегодно на них обновляют около 1 тысячи объектов. Средства распределяют по всем округам столицы, часть из них направили и в Зеленоград, где в этом году благоустроили 24 двора", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Более 140 эскалаторов отремонтировали в московском метро за 3 квартала 2025 года. Регулярный ремонт эскалаторов обеспечивает безопасность и комфорт поездок миллионов пассажиров.