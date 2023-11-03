Трассу М-12 продлят до Тюмени

Москвичи смогут сэкономить время в пути до Казани на машине примерно вдвое благодаря будущей трассе М-12. Доехать по ней можно будет не только до Татарстана.

Трассу М-12 "Восток" решено продлить до Екатеринбурга и Тюмени. Для этого в нее включат несколько участков других магистралей, например, часть автодороги М-7 "Волга", дороги Пермь – Екатеринбург, а также трассы Екатеринбург – Тюмень.

Работы в основном предполагают реконструкцию дорожного полотна. Это позволит открыть трассу в 2024 году. Новая дорога обеспечит скоростное сообщение между Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской и другими областями.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.