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03 ноября, 22:30

Транспорт

Новые пролеты Крымского моста начнут монтировать 5 ноября

Новые пролеты Крымского моста начнут монтировать 5 ноября

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Новые пролеты Крымского моста начнут монтировать 5 ноября, в субботу. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Поврежденные конструкции разобрали за три недели. Их разделяли на блоки специальной газовой и плазменной резкой, грузили на баржу и вывозили. 500 человек работали круглые сутки. Хуснуллин на совещании с Путиным представил план запуска участка дороги, поврежденного во время взрыва. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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