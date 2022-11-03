Новые пролеты Крымского моста начнут монтировать 5 ноября, в субботу. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Поврежденные конструкции разобрали за три недели. Их разделяли на блоки специальной газовой и плазменной резкой, грузили на баржу и вывозили. 500 человек работали круглые сутки. Хуснуллин на совещании с Путиным представил план запуска участка дороги, поврежденного во время взрыва. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

