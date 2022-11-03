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Новости

03 ноября, 23:15

Транспорт

Маршруты двух автобусов изменятся в ТиНАО

Маршруты двух автобусов изменятся в ТиНАО

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В поселении Воскресенкое в ТиНАО с 4 ноября изменятся маршруты автобусов №117, 117к. Связано это с открытием новой дороги и моста через реку.

По данным Дептранса, автобус №117 больше не будет заезжать в Воскресенское. А маршрут №117к продлили до деревни Расторопово. По новой дороге "Воскресенское – Каракашево – Щербинка" с 4 ноября запустят автобусы с949. Они будут следовать от станции МЦД "Щербинка" до филиала Троицкой больницы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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