Компенсационный маршрут организуют на время закрытия части Калужско-Рижской линии метро. Ограничения вступят в силу в пятницу, 4 ноября. Участок от "Октябрьской" до "Новых Черемушек" закроют до 8 ноября для строительства тоннеля Троицкой линии метро.

Для пассажиров организовали бесплатные компенсационные маршруты и бесплатный повторный вход в метро. Москвичи и гости города смогут воспользоваться БКЛ, МЦК и Серпуховско-Тимирязевской линией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

