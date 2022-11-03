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Новости

03 ноября, 22:30

Транспорт

Компенсационный маршрут организуют на время закрытия части Калужско-Рижской линии

Компенсационный маршрут организуют на время закрытия части Калужско-Рижской линии

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Компенсационный маршрут организуют на время закрытия части Калужско-Рижской линии метро. Ограничения вступят в силу в пятницу, 4 ноября. Участок от "Октябрьской" до "Новых Черемушек" закроют до 8 ноября для строительства тоннеля Троицкой линии метро.

Для пассажиров организовали бесплатные компенсационные маршруты и бесплатный повторный вход в метро. Москвичи и гости города смогут воспользоваться БКЛ, МЦК и Серпуховско-Тимирязевской линией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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