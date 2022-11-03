Движение автомобилей по правой стороне Крымского моста откроют до новогодних праздников. Об этом Марат Хуснуллин сообщил Владимиру Путину. Вице-премьер озвучил точный график строительных работ и представил план запуска участка дороги, повреждённого во время взрыва.

По его словам, 5 декабря запустят движение по одной полосе правой стороны, а 20 декабря – по другой. После этого начнется разборка пролетов левой стороны моста. Ее планируют привести в порядок до 30 марта. Локальные работы завершат 1 июля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

