03 ноября, 21:15Транспорт
Движение автомобилей по правой стороне Крымского моста откроют до новогодних праздников
Движение автомобилей по правой стороне Крымского моста откроют до новогодних праздников. Об этом Марат Хуснуллин сообщил Владимиру Путину. Вице-премьер озвучил точный график строительных работ и представил план запуска участка дороги, повреждённого во время взрыва.
По его словам, 5 декабря запустят движение по одной полосе правой стороны, а 20 декабря – по другой. После этого начнется разборка пролетов левой стороны моста. Ее планируют привести в порядок до 30 марта. Локальные работы завершат 1 июля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.