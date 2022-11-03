Компенсационные автобусы запустят из-за закрытия Калужско-Рижской линии метро с 4 ноября

C 4 ноября часть Калужско-Рижской линии метро закроют. Поезда не будут ходить между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" до 8 ноября. Под действующим участком в данный момент прокладывают тоннель будущей Троицкой линии.

Для пассажиров запустят компенсационные автобусы. Где они будут останавливаться? Как часто будут ходить? И какие еще альтернативные маршруты можно использовать? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.