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Транспорт

Компенсационные автобусы запустят из-за закрытия Калужско-Рижской линии метро с 4 ноября

Компенсационные автобусы запустят из-за закрытия Калужско-Рижской линии метро с 4 ноября

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C 4 ноября часть Калужско-Рижской линии метро закроют. Поезда не будут ходить между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" до 8 ноября. Под действующим участком в данный момент прокладывают тоннель будущей Троицкой линии.

Для пассажиров запустят компенсационные автобусы. Где они будут останавливаться? Как часто будут ходить? И какие еще альтернативные маршруты можно использовать? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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