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Транспорт

Часть Калужско-Рижской линии метро Москвы закроют с 4 по 8 ноября

Часть Калужско-Рижской линии метро Москвы закроют с 4 по 8 ноября

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Москвичам с 4 ноября придется перестроить привычные маршруты в метро. Под действующим участком Калужско-Рижской линии в данный момент прокладывают тоннель будущей Троицкой линии, поэтому движение поездов придется на время остановить, до 8 ноября.

Пассажиры могут воспользоваться МЦК, Серпуховско-Тимирязевской линией с пересадкой через Бутовскую линию, а также наземным транспортом.

Троицкая линия пройдет от станции "ЗИЛ" до станции "Троицк". С ее открытием удобных маршрутов станет больше, а у десятков тысяч москвичей впервые появится метро в пешей доступности. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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