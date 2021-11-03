Все перенаправленные в Нижний Новгород рейсы вылетели в Москву

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Все самолеты, которые из-за тумана перенаправили в Нижний Новгород, вылетели в Москву, сообщили в Росавиации.
Аэропорт Нижнего Новгорода 2 ноября принял на запасной аэродром 33 самолета, которые не смогли сесть в Москве из-за сильного тумана. Оказавшиеся в здании аэропорта Стригино пассажиры жаловались на тесноту и отсутствие удобств. Люди ждали вылета в Москву по 6–8 часов без еды и воды. Следственный комитет начал проверку по данному факту.
СК назначил необходимые экспертизы по делу о незаконной охоте, к которой может быть причастен депутат Валерий Рашкин.
В Москве все автовокзалы и автостанции подключили к Wi-Fi. Воспользоваться им можно бесплатно на международных автовокзалах Саларьево, Южные Ворота и Северные Ворота, а также на автостанциях Варшавская и Орехово, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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