Все самолеты, направленные в Нижний Новгород из-за тумана, вылетели в Москву

Все рейсы, которые отправили в Нижний Новгород из-за тумана, вылетели в столицу. Об этом сообщили в Росавиации.

Часть пассажиров доставили наземным транспортном – они уехали на "Ласточках" по железной дороге.

Аэропорт Нижнего Новгорода днем 2 ноября принял на запасной аэродром 33 самолета, которые не смогли сесть в Москве из-за сильного тумана. Попавшие в здание аэропорта Стригино жаловались на тесноту и отсутствие удобств. Люди ждали вылета в Москву по 6–8 часов без еды и воды. Следственный комитет начал проверку по данному факту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.