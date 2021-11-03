Специалист рассказал о загруженности московских дорог

Специалист Центра организации дорожного движения Андрей Целин рассказал о ситуации на столичных дорогах.

По его словам, сейчас трафик оценивается в 1 балл. Общая длина заторов составляет 60 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.