03 октября, 09:30Транспорт
В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 3 октября
Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ярославском и Волоколамском шоссе в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Логинов. Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.
Днем локальные затруднения могут быть в районе ремонтных работ на Люблинской улице, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются сложности по направлению в область на радиальных трассах.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.