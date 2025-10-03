Форма поиска по сайту

03 октября, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 3 октября

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ярославском и Волоколамском шоссе в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Логинов. Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения могут быть в районе ремонтных работ на Люблинской улице, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются сложности по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

