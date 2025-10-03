Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября, 06:45

Транспорт

Юбилейный состав "Иволги" представят на Киевском вокзале

Юбилейный состав "Иволги" представят на Киевском вокзале

Новые дорожные знаки появятся в России с 1 января

Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

"Новости дня": проходка тоннеля началась на участке будущей графитовой линии метро Москвы

АГН "Москва" представило статистику по собирающимся в России китайским автомобилям

В День метростроителя в Москве начали новую проходку на Рублево-Архангельской линии

Таксисты попросили расширить список разрешенных в РФ автомобилей для перевозки пассажиров

БКЛ в Москве стала самой протяженной кольцевой линией метро в мире

В Калининграде планируют выпускать автомобили бренда Jetour

До 30 минут стали экономить пассажиры в пути благодаря БКЛ метро в Москве

На Киевском вокзале 4 октября представят 100-й по счету поезд "Иволга", выполненный в уникальном черном дизайне. Гостей мероприятия приглашают поддержать атмосферу дня, придя в одежде черного цвета.

Для посетителей организуют экскурсии по поездам с создателями и машинистами, интерактивные программы и живую музыку. Участие требует предварительной регистрации.

Юбилейная "Иволга" отправится в первый рейс в 15:00 и начнет курсировать по линии МЦД-4. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика