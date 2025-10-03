Юбилейный состав "Иволги" представят на Киевском вокзале

На Киевском вокзале 4 октября представят 100-й по счету поезд "Иволга", выполненный в уникальном черном дизайне. Гостей мероприятия приглашают поддержать атмосферу дня, придя в одежде черного цвета.

Для посетителей организуют экскурсии по поездам с создателями и машинистами, интерактивные программы и живую музыку. Участие требует предварительной регистрации.

Юбилейная "Иволга" отправится в первый рейс в 15:00 и начнет курсировать по линии МЦД-4. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.