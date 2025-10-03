03 октября, 06:45Транспорт
Юбилейный состав "Иволги" представят на Киевском вокзале
На Киевском вокзале 4 октября представят 100-й по счету поезд "Иволга", выполненный в уникальном черном дизайне. Гостей мероприятия приглашают поддержать атмосферу дня, придя в одежде черного цвета.
Для посетителей организуют экскурсии по поездам с создателями и машинистами, интерактивные программы и живую музыку. Участие требует предварительной регистрации.
Юбилейная "Иволга" отправится в первый рейс в 15:00 и начнет курсировать по линии МЦД-4. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.