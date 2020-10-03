Новости московского транспорта

В этом году ЦОДД обустроил велоинфраструктуру на 92 улицах. Появились новые велодорожки, постоянные и временные велополосы. Обустроили несколько улиц со совмещенным движением, где автомобили движутся до 30 километров в час, а велосипеды едут по правому краю дороги.

"Сервис перевозок по требованию "По пути" работает для жителей ТиНАО с октября 2021 года. В конце 2022 года транспорт поехал в ИЦ "Сколково". 60 автобусов малого класса повышают качество обслуживания в районах, делают поездки еще доступнее и быстрее. С начала этого года "По пути" перевез 470 тысяч пассажиров. Развиваем наземный городской транспорт по всей столице, как поручил Сергей Собянин", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

2 проекта Московского транспорта признали лучшими на премии "Зеленая Евразия". Регулярный речной электротранспорт и городские станции проекта "Энергия Москвы" заняли 1-е и 2-е места.