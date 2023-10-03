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03 октября, 18:30

Общество

Новости часа: РЖД назначит более 250 дополнительных поездов на ноябрьские выходные

Новости часа: РЖД назначит более 250 дополнительных поездов на ноябрьские выходные

Собянин: "Новаторская" станет крупнейшим пересадочным узлом новой Троицкой линии метро

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. РЖД назначит более 250 дополнительных поездов на ноябрьские праздники. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Началось благоустройство территории вокруг новой станции "Новаторская" Троицкой линии метро. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Более трех тысяч москвичей прошли обучение по нацпроекту "Производительность труда". Об этом рассказал департамент экономической политики и развития.

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