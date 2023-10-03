03 октября, 18:30Общество
Новости часа: РЖД назначит более 250 дополнительных поездов на ноябрьские выходные
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. РЖД назначит более 250 дополнительных поездов на ноябрьские праздники. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.
Началось благоустройство территории вокруг новой станции "Новаторская" Троицкой линии метро. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Более трех тысяч москвичей прошли обучение по нацпроекту "Производительность труда". Об этом рассказал департамент экономической политики и развития.