"Аэрофлот" завершил урегулирование иностранного лизинга еще по 17 самолетам

"Аэрофлот" разрешил спор с ирландской компанией, от которой получил в лизинг 17 самолетов. Все эти лайнеры в итоге перешли в собственность российской страховой фирмы. Последняя и выплатила сумму урегулирования – 710 миллионов долларов.

Ирландская сторона, в свою очередь, прекратила требования как по страховым полисам, так и по договорам лизинга. "Аэрофлот" в данный момент ведет переговоры и с другими иностранными компаниями, которые передали свои самолеты в лизинг.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.