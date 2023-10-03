Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября, 07:45

Транспорт

"Аэрофлот" завершил урегулирование иностранного лизинга еще по 17 самолетам

"Аэрофлот" завершил урегулирование иностранного лизинга еще по 17 самолетам

"Утро": столичный трафик оценили в 1 балл

Транспортной полиции Москвы передали современную аэролодку российского производства

Южный павильон с турникетами открыли на Белорусском вокзале

Порядка 80 паркоматов уберут с московских парковок

Пользователей электросамокатов и велосипедов могут обязать купить страховку в РФ

Новости часа: Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на западе Москвы

В Москве начнут включать отопление 3 октября

"Мой район. Навигатор": южная рокада в Москве готова на 85%

Болгария ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами 2 октября

"Аэрофлот" разрешил спор с ирландской компанией, от которой получил в лизинг 17 самолетов. Все эти лайнеры в итоге перешли в собственность российской страховой фирмы. Последняя и выплатила сумму урегулирования – 710 миллионов долларов.

Ирландская сторона, в свою очередь, прекратила требования как по страховым полисам, так и по договорам лизинга. "Аэрофлот" в данный момент ведет переговоры и с другими иностранными компаниями, которые передали свои самолеты в лизинг.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика