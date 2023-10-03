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03 октября, 07:15

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Порядка 80 паркоматов уберут с московских парковок

Порядка 80 паркоматов уберут с московских парковок

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Почти 80 паркоматов уберут с городских парковок. Это касается только тех устройств, которыми мало пользуются. После чего их установят туда, где спрос на них выше, сообщили в департаменте транспорта.

Всего же на долю оплат через паркоматы приходится меньше 1% от всех платежей. Большинство водителей предпочитают пользоваться приложением "Парковки России", СМС, порталом parking.mos.ru и другими.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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