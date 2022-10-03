Маршрут трамваев № 43 временно изменен на Угрешской улице

Трамваи № 43 задерживаются на Угрешской улице по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Трамваи задержались в районе остановки "Южнопортовая улица". Как уточнили в Дептрансе, маршрут временно изменен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.