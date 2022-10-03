Новости часа: электробусы малого класса могут начать тестировать в Москве в 2022 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Электробусы малого класса могут начать тестировать в Москве в 2022 году, рассказали в Мосгортрансе.

Бронь от призыва положена только по необходимым для бесперебойной работы предприятий должностям. Об этом сообщили на портале "Объясняем.рф".

Уровень госпитализации больных коронавирусом в России за неделю снизился почти на четверть. О ситуации рассказал Оперштаб.