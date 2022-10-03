На станции "Нагатинский затон" заканчивают монтировать мозаичное панно

На станции БКЛ метро "Нагатинский затон" заканчивают монтировать мозаичное панно. Платформу украсят 12 изображений рыб.

Чтобы композиции не повредились при перевозке, их сначала разделили на части, а потом заново собрали уже на станции.

Завершается отделка и других платформ БКЛ. Каждую можно назвать арт-объектом.

Какие традиции и современные тенденции учитывают дизайнеры при оформлении и как будут выглядеть новые станции? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.