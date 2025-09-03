03 сентября, 20:45Транспорт
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 сентября
Первый беспилотный трамвай вышел на маршрут в Москве. Он курсирует от станции метро "Щукинская" до улицы Кулакова. Еще два таких автономных вагона будут ездить без пассажиров, на них будут тестировать новое оборудование и программное обеспечение.
В столицу вернется летнее тепло. На следующей неделе синоптики обещают до 25 градусов. Воздух уже постепенно прогревается, однако вместе с этим поднимается и атмосферное давление.
Конструкции на крыше жилого комплекса в Раменках стали причиной конфликта между соседями. Одни жильцы утверждают, что это незаконные веранды, другие – называют теплицами.
