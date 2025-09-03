Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 сентября, 20:45

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 сентября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 сентября

"Новости дня": в Москве запустили движение первого в России беспилотного трамвая

"Новости дня": дан старт производству поездов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Новости Московского транспорта

Сергей Собянин стал первым пассажиром беспилотного трамвая

"Новости дня": Сергей Собянин запустил первый в России беспилотный трамвай с пассажирами

Продажи новых легковых автомобилей выросли в России в августе 2025 года

Собянин: первый в России беспилотный трамвай запустили в Москве

Собянин запустил пассажирское движение первого беспилотного трамвая

ВСМ Москва – Санкт-Петербург проложат по коридору МЦД-3

Первый беспилотный трамвай вышел на маршрут в Москве. Он курсирует от станции метро "Щукинская" до улицы Кулакова. Еще два таких автономных вагона будут ездить без пассажиров, на них будут тестировать новое оборудование и программное обеспечение.

В столицу вернется летнее тепло. На следующей неделе синоптики обещают до 25 градусов. Воздух уже постепенно прогревается, однако вместе с этим поднимается и атмосферное давление.

Конструкции на крыше жилого комплекса в Раменках стали причиной конфликта между соседями. Одни жильцы утверждают, что это незаконные веранды, другие – называют теплицами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспорттехнологииобществопогодагородвидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика