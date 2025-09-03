Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 сентября

Первый беспилотный трамвай вышел на маршрут в Москве. Он курсирует от станции метро "Щукинская" до улицы Кулакова. Еще два таких автономных вагона будут ездить без пассажиров, на них будут тестировать новое оборудование и программное обеспечение.

В столицу вернется летнее тепло. На следующей неделе синоптики обещают до 25 градусов. Воздух уже постепенно прогревается, однако вместе с этим поднимается и атмосферное давление.



Конструкции на крыше жилого комплекса в Раменках стали причиной конфликта между соседями. Одни жильцы утверждают, что это незаконные веранды, другие – называют теплицами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

