03 сентября, 10:15Транспорт
Интенсивность на дорогах Москвы составила 5 баллов 3 сентября
Движение в Москве утром среды, 3 сентября, рабочее. Общая интенсивность на дорогах составила 5 баллов.
Наиболее плотное движение наблюдается на Ярославском, Рязанском и Ленинградском шоссе, а также Волгоградском проспекте в сторону центра, рассказал главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.
Днем локальные затруднения могут возникнуть в районе ремонтных работ в Лефортовском и Гагаринском тоннелях, а также в центральной части столицы в пределах Садового кольца.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.