Интенсивность на дорогах Москвы составила 5 баллов 3 сентября

Движение в Москве утром среды, 3 сентября, рабочее. Общая интенсивность на дорогах составила 5 баллов.

Наиболее плотное движение наблюдается на Ярославском, Рязанском и Ленинградском шоссе, а также Волгоградском проспекте в сторону центра, рассказал главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Днем локальные затруднения могут возникнуть в районе ремонтных работ в Лефортовском и Гагаринском тоннелях, а также в центральной части столицы в пределах Садового кольца.

