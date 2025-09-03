03 сентября, 07:45Транспорт
Сборка поезда для ВСМ Москва – Петербург началась на Урале
Поезд для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург начали собирать на уральском заводе в Верхней Пышме. Перед запуском производства прошла видеоконференция, в ходе которой дали старт сварки кузова состава.
В работе над проектом принимаются участие более 150 организаций. Ожидается, что 28 поездов для ВСМ будут готовы к 2028 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
