Сборка поезда для ВСМ Москва – Петербург началась на Урале

Поезд для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург начали собирать на уральском заводе в Верхней Пышме. Перед запуском производства прошла видеоконференция, в ходе которой дали старт сварки кузова состава.

В работе над проектом принимаются участие более 150 организаций. Ожидается, что 28 поездов для ВСМ будут готовы к 2028 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.