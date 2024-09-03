Станция "Солнцево" стала самой популярной на участке "Раменки" – "Рассказовка"

Самая популярная станция Солнцевской линии на участке "Раменки" – "Рассказовка" – "Солнцево". В рабочий день ей пользуются более 21 тысячи раз. На втором месте – "Рассказовка" – на нее приходится более 20 тысяч поездок в день, на третьем месте находится станция "Озерная" с более чем 19 тысячами поездок.



Важный участок "Раменки" – "Рассказовка" открылся в 2018 году. А в 2023 году, Солнцевская линия добралась до аэропорта Внуково, где одноименную станцию метро открывал Сергей Собянин.

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