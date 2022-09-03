Филиал автобусного парка Южный устроил День открытых дверей 3 сентября. Площадку на Каширском шоссе посетили сотни москвичей. Для детей подготовили развлекательную программу с играми, спортом и конкурсами. А внимание взрослых привлекли к вакансиям.

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