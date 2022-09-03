На всех станциях МЦК для пассажиров начинают тестировать тестировать систему Face Pay

На всех станциях Московского центрального кольца для пассажиров начинают тестировать систему Face Pay. Чтобы воспользоваться такой системой оплаты, нужно найти турникеты с черным стикером. С сентября к системе уже подключили 15 станций: это "Кутузовская", "Автозаводская", "Андроновка", "Балтийская", "Бульвар Рокоссовского", "Владыкино", "Дубровка", "ЗИЛ", "Зорге", "Измайлово", "Коптево", "Лихоборы", "Локомотив", "Нижегородская", "Окружная".

Ранее Face Pay уже начали тестировать в наземном транспорте. Также оплату по биометрии можно произвести на всех станциях подземки. Подключиться к Face Pay можно в приложении Метро Москвы. Сейчас в системе уже более 190 тысяч пользователей.

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