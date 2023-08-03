Открытие обновленной станции Тестовская МЦД-1 запланировано на 2026 год

Обновленную станцию Тестовская МЦД-1 планируют открыть в 2026 году. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

В настоящее время работы находятся на начальном этапе: установлен строительный городок, возводятся основания временных платформ. В будущем запланировано строительство двух подземных вестибюлей, обновление двух существующих платформ и возведение новой, с навесами от дождя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.