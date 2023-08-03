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Открытие модернизированной станции Тестовская МЦД-1 запланировано на 2026 год

Открытие модернизированной станции Тестовская МЦД-1 запланировано на 2026 год

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Обновленную станцию Тестовская МЦД-1 планируют открыть в 2026 году. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

На данный момент работы находятся на начальном этапе – установлен строительный городок, возводятся основания временных платформ. В будущем запланировано строительство двух подземных вестибюлей, обновление двух существующих платформ и возведение новой, с навесами от дождя.

После реконструкции станции с нее можно будет пересаживаться на МЦД-4. Развитие московских центральных диаметров позволит жителям сократить время в пути до места учебы или работы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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