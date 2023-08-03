В РФ планируют ввести штрафы до 10 тыс рублей за нарушение ПДД на электросамокатах

В Совфеде подготовили законопроект с существенными штрафами для самокатчиков. Так, за превышение скорости сумма может доходить до пяти тысяч рублей. А за езду в нетрезвом виде – до 10 тысяч рублей.

Однако не все сенаторы однозначно поддерживают предлагаемые меры. По их словам, сначала надо разобраться, как идентифицировать нарушителя. Если личность пользователя проката еще можно попробовать выяснить, то для личного транспорта понадобится система регистрации.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.