Минтранс РФ выступил за возвращение штрафов за превышение средней скорости

Минтранс предложил вернуть штрафы за нарушение средней скорости, той, с которой водитель проезжает свободный от камер участок. Там, как правило, большинство водителей увеличивает скорость.

Такие меры в стране уже действовали, но их отменили два года назад. Тогда Верховный суд отметил, что для фиксации нарушения должно быть указано конкретное место, а не отрезок трассы.

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