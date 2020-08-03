Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Мосгортрансу исполнилось 65 лет. Ежедневно услугами перевозчика пользуются около 3 миллионов пассажиров. В Мосгортрансе работают 25 тысяч сотрудников, из них 14 тысяч – водители.

"Москвичи стали чаще пользоваться уведомлениями с помощью СМС при обращении по вопросам городского транспорта. Сервис помогает не записывать номер своей заявки. Обращение зафиксируется в системе, и его номер пришлют на телефон", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Глава Дептранса также отметил, что москвичи могут попросить выслать номер и срок рассмотрения своего заявления в контакт-центр "Московский транспорт" по телефону 3210.

Электродепо в столице ежедневно обслуживают более 6,5 тысячи вагонов метро. Все составы проходят техобслуживание, дезинфекцию и мойку.