Собянин объявил о запуске двухпутного движения на участке Каланчевская – Курская МЦД

В Москве завершили самый сложный этап реконструкции МЦД-2 на участке от Площади трех вокзалов до Курской.

Теперь там не будет реверсивного движения, поезда снова будут ходить по двум главным путям. Через этот участок также в будущем будет проходить МЦД-4. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

