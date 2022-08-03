Новости последнего часа: в Дептрансе оценили нагрузку на метро после закрытия участка БКЛ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Нагрузка на метро после закрытия участка БКЛ остается на комфортном уровне. Такой вывод сделал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Второй дополнительный поезд между Москвой и Керчью начнет курсировать с 11 августа. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

Ответственности за использование VPN в России нет, а ее введение не обсуждается. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

