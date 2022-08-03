Новости последнего часа: траволаторы появятся в метро Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столичном метро появятся траволаторы. Их установят у будущей станции "Суворовская".

В Гидрометцентре объявили оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за аномальной жары. Синоптики предупредили о температуре до 33 градусов в столице.

В Минцифры объявили о начале приема заявок на отсрочку от армии в рамках осеннего призыва для IT-специалистов.

