Новости последнего часа: в РФ продлили ограничения на полеты в 11 аэропортов страны

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Росавиация продлила ограничение на полеты в южные и центральные аэропорты России до 11 августа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что на московских дорогах обновили 15 000 погонных километров разметки.

В Главном столичном управлении МЧС выпустили предупреждение о жаре в Москве. Синоптики заявили, что столбики термометров могут подняться до 33 градусов.

