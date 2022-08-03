Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 11 августа. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Так, временно остаются закрытыми 11 аэропортов. Речь о воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

